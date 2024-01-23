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رئيس الوزراء البريطاني: حل الدولتين هو الحل الوحيد لعيش الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي جنبا إلى جنب في أمان

Lebanon 24
23-01-2024 | 08:27
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