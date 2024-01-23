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متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار يسمح ببقاء حماس في السلطة بغزة وهناك جهود متواصلة لإطلاق سراح الرهائن

Lebanon 24
23-01-2024 | 08:58
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