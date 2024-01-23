الجميّل: نحن مع الأطفال وحق أي شعب مظلوم بالعيش بكرامة ولكن أن ندمّر بلدنا فهذا أمر آخر ومن واجبنا أن ندافع عن المظلومين ولكن ليس لدرجة أن ندمّر بلدنا

Lebanon 24