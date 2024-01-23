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الجميّل: نحن مع الأطفال وحق أي شعب مظلوم بالعيش بكرامة ولكن أن ندمّر بلدنا فهذا أمر آخر ومن واجبنا أن ندافع عن المظلومين ولكن ليس لدرجة أن ندمّر بلدنا

Lebanon 24
23-01-2024 | 09:17
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