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وزارة الخارجية الأميركية: الحوثيون يستهدفون السفن التجارية العالمية وليس الإسرائيلية

Lebanon 24
23-01-2024 | 12:38
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