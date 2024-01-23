16
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
9
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزارة الخارجية الأميركية: الحوثيون يستهدفون السفن التجارية العالمية وليس الإسرائيلية
Lebanon 24
23-01-2024
|
12:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيربي: الحوثيون يستهدفون كل السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر حتى التي ليس لها علاقة بإسرائيل (الجزيرة)
Lebanon 24
كيربي: الحوثيون يستهدفون كل السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر حتى التي ليس لها علاقة بإسرائيل (الجزيرة)
23/01/2024 21:33:29
23/01/2024 21:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
القيادة الوسطى الأميركية: الحوثيون شنوا 24 هجوما على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 تشرين الثاني
Lebanon 24
القيادة الوسطى الأميركية: الحوثيون شنوا 24 هجوما على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 تشرين الثاني
23/01/2024 21:33:29
23/01/2024 21:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون شنّوا هجومين يوم الإثنين على السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر
Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون شنّوا هجومين يوم الإثنين على السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر
23/01/2024 21:33:29
23/01/2024 21:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
البنتاغون: الحوثيون ربما لا يستهدفون السفن الحربية الأميركية
Lebanon 24
البنتاغون: الحوثيون ربما لا يستهدفون السفن الحربية الأميركية
23/01/2024 21:33:29
23/01/2024 21:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تعلن متى ستُهاجم لبنان.. مكان واحد ستبدأ منه الحرب!
Lebanon 24
إسرائيل تعلن متى ستُهاجم لبنان.. مكان واحد ستبدأ منه الحرب!
16:00 | 2024-01-22
22/01/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مساواة الإداريين والعسكريين والمتقاعدين بـ 3 رواتب وإلغاء بدل الإنتاجية
Lebanon 24
مساواة الإداريين والعسكريين والمتقاعدين بـ 3 رواتب وإلغاء بدل الإنتاجية
22:51 | 2024-01-22
22/01/2024 10:51:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده مصرف لبنان غداً
Lebanon 24
هذا ما سيشهده مصرف لبنان غداً
14:53 | 2024-01-22
22/01/2024 02:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان: أقساها سيكون في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان: أقساها سيكون في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
02:06 | 2024-01-23
23/01/2024 02:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة تلميذ لبناني نحو العالمية... كريم الحلبي الأول في مسابقة "نسبة الذكاء"
Lebanon 24
قصة تلميذ لبناني نحو العالمية... كريم الحلبي الأول في مسابقة "نسبة الذكاء"
04:30 | 2024-01-23
23/01/2024 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:28 | 2024-01-23
وزير الخارجية الفلسطينية: رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يُحركه سوى شيء واحد هو البقاء بالحكم على حساب أرواح الفلسطينيين
14:21 | 2024-01-23
غوتيريش: الاحتلال الإسرائيلي ينبغي أن ينتهي
14:14 | 2024-01-23
غوتيريش: نحن بحاجة فورية إلى نظام إجلاء طبي من غزة وشعب غزة لا يواجه فقط خطر القتل أو الإصابة بالقصف وإنما احتمالات متزايدة للإصابة بالأمراض المعدية
14:08 | 2024-01-23
أمين عام الأمم المتحدة: المأساة في غزة غير مسبوقة
14:03 | 2024-01-23
طريق ترشيش - زحلة سالك امام كافة المركبات باستثناء الشاحنات (التحكم المروري)
13:56 | 2024-01-23
"الجزيرة" عن "جيروزاليم بوست": لم يعد بوسع إسرائيل تحقيق إنجازات على المستوى الاستراتيجي أكثر مما حققته بالفعل
فيديو
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
23/01/2024 21:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
23/01/2024 21:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
23/01/2024 21:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24