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البيت الأبيض: مهما سيكون شكل غزة بعد الحرب فلا يمكن أن يشمل قادة حماس

Lebanon 24
23-01-2024 | 12:44
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