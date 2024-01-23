Advertisement

أخبار عاجلة

هجوم ثان بطائرة مسيّرة على قاعدة عين الأسد غربي الأنبار (العربية)

Lebanon 24
23-01-2024 | 13:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا بطائرة مسيّرة قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية غربي العراق (الجزيرة)
lebanon 24
23/01/2024 21:33:45 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات التحالف تسقط مسيرة حاولت استهداف قاعدة عين الأسد غربي العراق (العربية)
lebanon 24
23/01/2024 21:33:45 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم بمسيرة على قاعدة "عين الأسد" والتي تضم قوات التحالف غرب الأنبار (الحدث)
lebanon 24
23/01/2024 21:33:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني ل"العربية": الانفجارات بقاعدة عين الأسد غرب الأنبار ناتجة عن تدريبات لقوات التحالف
lebanon 24
23/01/2024 21:33:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:28 | 2024-01-23
14:21 | 2024-01-23
14:14 | 2024-01-23
14:08 | 2024-01-23
14:03 | 2024-01-23
13:56 | 2024-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24