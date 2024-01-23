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"الجزيرة" عن "جيروزاليم بوست": لم يعد بوسع إسرائيل تحقيق إنجازات على المستوى الاستراتيجي أكثر مما حققته بالفعل

Lebanon 24
23-01-2024 | 13:56
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