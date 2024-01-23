Advertisement

أخبار عاجلة

غوتيريش: نحن بحاجة فورية إلى نظام إجلاء طبي من غزة وشعب غزة لا يواجه فقط خطر القتل أو الإصابة بالقصف وإنما احتمالات متزايدة للإصابة بالأمراض المعدية

Lebanon 24
23-01-2024 | 14:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غوتيريش: قلقون من العدد غير المسبوق من القتلى المدنيين في غزة (الحدث)
lebanon 24
24/01/2024 02:09:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي: الطيران يعمل اليوم في ظروف صعبة وهو بحاجة لنظام أمن سيبراني ونعمل على خطة ضرورية للمطار
lebanon 24
24/01/2024 02:09:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي: مطار بيروت تعرّض إلى خرق خارجي "على الأرجح" والنظام بحاجة إلى تحديث وموضوع الامن السيبراني سيُطرح على الحكومة
lebanon 24
24/01/2024 02:09:07 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة: غوتيريش يتقدم بأحر التعازي من أهالي الضحايا وحكومة إيران وشعبها
lebanon 24
24/01/2024 02:09:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:51 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:03 | 2024-01-23
18:57 | 2024-01-23
18:55 | 2024-01-23
18:54 | 2024-01-23
18:42 | 2024-01-23
18:36 | 2024-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24