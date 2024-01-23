غوتيريش: نحن بحاجة فورية إلى نظام إجلاء طبي من غزة وشعب غزة لا يواجه فقط خطر القتل أو الإصابة بالقصف وإنما احتمالات متزايدة للإصابة بالأمراض المعدية

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