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وزير الخارجية الفلسطينية: رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يُحركه سوى شيء واحد هو البقاء بالحكم على حساب أرواح الفلسطينيين

Lebanon 24
23-01-2024 | 14:28
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