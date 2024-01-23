الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ: أُرحب بتصديق مجلس النواب التركي على طلب السويد الانضمام للحلف وأُعوّل على هنغاريا لاستكمال تصديقها في أقرب وقت

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