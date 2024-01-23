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وزير الخارجية التركية: المجتمع الدولي غير قادر على وقف حمام الدم في غزة والضفة الغربية

Lebanon 24
23-01-2024 | 16:56
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