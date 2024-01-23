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وزير الخارجية الإيراني: واشنطن تعرب عن قلقها من تصعيد التوتر مع ذلك تدعم آلة الحرب الإسرائيلية وتوسع نطاق الصراع

Lebanon 24
23-01-2024 | 18:32
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