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وزير خارجية النرويج: نرغب باستضافة مؤتمر إنساني لإعادة إعمار غزة والوضع هناك يشبه الجحيم على الأرض

Lebanon 24
24-01-2024 | 01:40
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