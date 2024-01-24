Advertisement

أخبار عاجلة

النائب فؤاد مخزومي لـmtv: نحن في حالة حرب و"بدّنا نروح نشحد حتى نعطي الجيش؟" وطلبتُ الكلام خلال جلسة مناقشة الموازنة والتعديلات التي طرحناها في لجنة المال لا توضع حرفياً

Lebanon 24
24-01-2024 | 03:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب أسعد درغام لـmtv: نواب من تكتل "لبنان القوي" ساهموا في إجراء التعديلات على مشروع الموازنة ونحن نشارك في الجلسة اليوم ولا قرار بمغادرتها لكن سنرى مجرياتها ولباسيل كلمة وعلى ضوئها سنقرّر
lebanon 24
24/01/2024 14:36:07 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب أسعد درغام: ليس صحيحاً أننا سننسحب من جلسة الموازنة فور تلاوة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كلمة باسم كتلة "لبنان القوي"
lebanon 24
24/01/2024 14:36:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس لجنة المال والموازنة: "المالية" طلبت اعتبار واردات مشروع الموازنة الذاتية المعدلة كافية لتغطية كامل نفقات المشروع البالغة 295.113.468.451.000 ليرة لبنانية وبالتالي اعتبار واردات الجزء الثاني المتعلق بالوارادات يساوي صفراً أي إلغاء العجز
lebanon 24
24/01/2024 14:36:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس لجنة المال والموازنة: شطب أي نصّ يتضمن تشريعاً لعبارة منصة "صيرفة" وحصر كل ما يتعلق بهذا الشأن بعبارة وفقاً لسعر الصرف الذي يقرره مصرف لبنان بوصفه صاحب الصلاحية القانون في هذا المجال
lebanon 24
24/01/2024 14:36:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:26 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:30 | 2024-01-24
07:28 | 2024-01-24
07:24 | 2024-01-24
07:23 | 2024-01-24
07:22 | 2024-01-24
07:22 | 2024-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24