النائب فؤاد مخزومي لـmtv: نحن في حالة حرب و"بدّنا نروح نشحد حتى نعطي الجيش؟" وطلبتُ الكلام خلال جلسة مناقشة الموازنة والتعديلات التي طرحناها في لجنة المال لا توضع حرفياً

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