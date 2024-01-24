النائب أسعد درغام لـmtv: نواب من تكتل "لبنان القوي" ساهموا في إجراء التعديلات على مشروع الموازنة ونحن نشارك في الجلسة اليوم ولا قرار بمغادرتها لكن سنرى مجرياتها ولباسيل كلمة وعلى ضوئها سنقرّر

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