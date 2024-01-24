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رئيس لجنة المال والموازنة: أبرز أسباب انهيار المالي الذي يعاني منه لبنان عشوائية لحظ قوانين البرامج وإرجاء بعضها منذ تسعينيات القرن الماضي
Lebanon 24
24-01-2024
|
04:27
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