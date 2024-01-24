رئيس لجنة المال والموازنة: شطب أي نصّ يتضمن تشريعاً لعبارة منصة "صيرفة" وحصر كل ما يتعلق بهذا الشأن بعبارة وفقاً لسعر الصرف الذي يقرره مصرف لبنان بوصفه صاحب الصلاحية القانون في هذا المجال

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