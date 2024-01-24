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رئيس لجنة المال والموازنة: مشروع الموازنة موضع البحث لم يتضمن سعر صرف موحد

Lebanon 24
24-01-2024 | 04:52
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رئيس لجنة المال والموازنة: بنتيجة التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع الموازنة أصبح عجز هذا المشروع صفراً مما يوجه رسالة إيجابية للداخل والخارج على السواء وهذه هي المرة الأولى التي تكون فيها موازنة من دون عجز
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