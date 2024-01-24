رئيس لجنة المال والموازنة: طلبنا من الحكومة تأمين التوازن بين نفقات مشروع الموازنة ووارداته لأنه من غير الممكن إقرار موازنة تتضمن عجزاً لا يمكن تأمين مصادر لتغطيته

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