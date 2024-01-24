رئيس لجنة المال والموازنة: مشروع قانون موازنة العام 2024 قد ورد دون أن يرد مشروع قانون الحسابات المالية كما تقضي أحكام المادة 87 من الدستور الأمر الذي يشكل مخالفة دستورية تسأل الحكومة عنها

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