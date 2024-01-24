النائب جورج عدوان: عبثا نحاول الحديث عن موازنات اذا لم نؤمن الإستقرار لوطننا الذي هو بحاجة لحصر قرار السلم والحرب والتفاوض بالدولة اللبنانية بما يخدم مصلحة لبنان فقط

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