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النائب جورج عدوان: عبثا نحاول الحديث عن موازنات اذا لم نؤمن الإستقرار لوطننا الذي هو بحاجة لحصر قرار السلم والحرب والتفاوض بالدولة اللبنانية بما يخدم مصلحة لبنان فقط

Lebanon 24
24-01-2024 | 05:27
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