عدوان: نبحث الموازنة بالطريقة التقليدية وكأن الإنهيار النقدي لم يحصل والأخطر هو أنه بعد 5 سنوات كان يوجد 34 مليار احتياطي في المصرف المركزي وجرى تطيير أموال الناس من المصارف وحصلت سرقة العصر

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