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عدوان: هذه الموازنة تعتبر استمراراً للموازنات السابقة ولا تحمل أي استثمارات أو اصلاح ضريبي حقيقي

Lebanon 24
24-01-2024 | 05:41
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عدوان: تشكل الضريبة في الموازنة على الدخل والأرباح ورؤوس الأموال اكثر من7.2% مقابل 67% من السلع على الخدمات والرسوم على التجارة والجمارك وضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستهلاك أي أن 67% تصيب عموم الناس ونسبة قليلة من المقتدرين
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24/01/2024 14:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
عدوان: نبحث الموازنة بالطريقة التقليدية وكأن الإنهيار النقدي لم يحصل والأخطر هو أنه بعد 5 سنوات كان يوجد 34 مليار احتياطي في المصرف المركزي وجرى تطيير أموال الناس من المصارف وحصلت سرقة العصر
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24/01/2024 14:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس لجنة المال والموازنة: الرواتب والأجور وتعويضات نهاية الخدمة جرى احتسابها على سعر صرف الـ1500 ليرة للدولار الواحد بينما تم احتساب معظم الإيرادات الضريبية على أساس الـ 89 ألف ليرة والبعض الآخر احتُسب على أساس الـ50 ألف ليرة
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24/01/2024 14:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
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24/01/2024 14:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
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