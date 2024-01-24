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بيان أممي مشترك: أكثر من 625 ألف طالب في قطاع غزة محرومون من التعليم منذ أكثر من 3 أشهر (الجزيرة)

Lebanon 24
24-01-2024 | 05:50
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