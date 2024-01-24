15
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
19
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
السيد: لنا مصلحة في تخفيض الرسوم على المشروبات الروحية بالنسبة للمواطنين كي "يشربوا ويسكروا وينسونا"
Lebanon 24
24-01-2024
|
06:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب يطلق "مبادرة تخفيض السقوف"
Lebanon 24
نائب يطلق "مبادرة تخفيض السقوف"
24/01/2024 14:42:56
24/01/2024 14:42:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا صعّد "السيد" لهجته؟
Lebanon 24
لماذا صعّد "السيد" لهجته؟
24/01/2024 14:42:56
24/01/2024 14:42:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان سيمرّ بفترة صعبة وحرجة".. الأب إيلي خنيصر يُوجّه تحذيراً للمواطنين بسبب الطقس: "يلي جايي كتير قوي"
Lebanon 24
"لبنان سيمرّ بفترة صعبة وحرجة".. الأب إيلي خنيصر يُوجّه تحذيراً للمواطنين بسبب الطقس: "يلي جايي كتير قوي"
24/01/2024 14:42:56
24/01/2024 14:42:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بلينكن: ليس من مصلحة أحد سواء لبنان أو إسرائيل أو "حزب الله" تصعيد الصراع (سكاي نيوز)
Lebanon 24
بلينكن: ليس من مصلحة أحد سواء لبنان أو إسرائيل أو "حزب الله" تصعيد الصراع (سكاي نيوز)
24/01/2024 14:42:56
24/01/2024 14:42:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
استعدوا لـ "دانييلا" العاصفة الثلجية الأولى لهذا العام.. موجات صقيع ستضرب لبنان والثلوج على هذا الارتفاع
Lebanon 24
استعدوا لـ "دانييلا" العاصفة الثلجية الأولى لهذا العام.. موجات صقيع ستضرب لبنان والثلوج على هذا الارتفاع
00:21 | 2024-01-24
24/01/2024 12:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مرعب... سيارات تسقط من فوق جسر وقتلى وجرحى (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مرعب... سيارات تسقط من فوق جسر وقتلى وجرحى (فيديو)
14:26 | 2024-01-23
23/01/2024 02:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تقييد أحد الشبان بعمود... شاهدوا هذا الفيديو من وسط الطريق في الضاحيّة الجنوبيّة
Lebanon 24
تقييد أحد الشبان بعمود... شاهدوا هذا الفيديو من وسط الطريق في الضاحيّة الجنوبيّة
12:14 | 2024-01-23
23/01/2024 12:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَ فوراً إلى المستشفى وحالته خطيرة جدّاً... إصابة ممثل خلال تصوير أحد المشاهد إليكم ما جرى معه
Lebanon 24
نُقِلَ فوراً إلى المستشفى وحالته خطيرة جدّاً... إصابة ممثل خلال تصوير أحد المشاهد إليكم ما جرى معه
12:03 | 2024-01-23
23/01/2024 12:03:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما نُقِلَ بحالة حرجة إلى المستشفى... الشاب خالد تُوفي
Lebanon 24
بعدما نُقِلَ بحالة حرجة إلى المستشفى... الشاب خالد تُوفي
14:19 | 2024-01-23
23/01/2024 02:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:30 | 2024-01-24
"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصادر يمنية: الحوثيون يطلقون صاروخا من جنوبي تعز نحو باب المندب
07:28 | 2024-01-24
معوّض: لا بدّ من الاتفاق على 3 ثوابت هي أوّلًا أنّ كل لبنان يقف إلى جانب القضية الفلسطينية وثانيًا علينا الاتفاق على آلية القرار وكل آلية خارج الدولة والدستور تأخذ البلد إلى الانقسام وثالثًا التزام الطائف والدستور
07:24 | 2024-01-24
حزب الله: استهدفنا موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة
07:23 | 2024-01-24
سوناك: على حماس الخروج من غزة قبل البحث عن وقف إطلاق النار (العربية)
07:22 | 2024-01-24
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: وزير الخارجية في الشرق الأوسط للعمل على وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة (العربية)
07:22 | 2024-01-24
النائب ميشال معوّض: الحرب الحالية قادرة بأي لحظة أن تتحوّل إلى حرب شاملة تدمّر كلّ لبنان واللبناني عاجز عن تقرير مصيره
فيديو
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
24/01/2024 14:42:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
24/01/2024 14:42:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
24/01/2024 14:42:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24