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السيد: هذه موازنة تسعى إلى القرش من جيب المواطن فهل كان للحكومة امكانية تحصيل الأموال من خارج جيبه؟

Lebanon 24
24-01-2024 | 06:14
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