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الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو تعني الاستمرار في الإبادة الجماعية والنزوح القسري والتهجير في قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
24-01-2024 | 06:30
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