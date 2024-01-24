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القناة 13 الإسرائيلية: مجلس الحرب والكابينت يجتمعان غدا على ضوء اتصالات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة مع حماس (الجزيرة)

Lebanon 24
24-01-2024 | 06:34
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