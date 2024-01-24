Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: الدولار يمثل دائما مشكلة للدولة المصرية (الشرق)

Lebanon 24
24-01-2024 | 06:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: نرحب ببدء المرحلة الثانية الخاصة ببناء الوحدات الخاصة بمحطة الضبعة وستظل هذه اللحظة التاريخية خالدة في تاريخ وذاكرة الأمة
lebanon 24
24/01/2024 17:13:54 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الأميركية بالقاهرة: نتطلع إلى مواصلة شراكتنا القوية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي (الشرق)
lebanon 24
24/01/2024 17:13:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: الرئيس السيسي ووزيرا خارجية البرتغال وسلوفينا أكدوا على ضرورة العمل لتثبيت الهدنة والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار (الجزيرة)
lebanon 24
24/01/2024 17:13:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: السيسي استعرض في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني التحركات الرامية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين
lebanon 24
24/01/2024 17:13:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:03 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:26 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:05 | 2024-01-24
09:53 | 2024-01-24
09:09 | 2024-01-24
08:50 | 2024-01-24
08:13 | 2024-01-24
07:58 | 2024-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24