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السيسي: معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لكن الإجراءات الإسرائيلية تؤجل دخول المساعدات (الجزيرة)

Lebanon 24
24-01-2024 | 06:56
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