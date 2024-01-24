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فضل الله: نحن أمام نكبة جديدة في غزّة تشبه نكبة الـ48 وينتفض لها صاحب كلّ ضمير إنساني ونحن معنيّون بأن نتّخذ الموقف الذي يتلاءم مع الحدث خصوصاً إذا كنا على لائحة الوحش القاتل

Lebanon 24
24-01-2024 | 07:04
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