Advertisement

أخبار عاجلة

النائب ميشال معوّض: الحرب الحالية قادرة بأي لحظة أن تتحوّل إلى حرب شاملة تدمّر كلّ لبنان واللبناني عاجز عن تقرير مصيره

Lebanon 24
24-01-2024 | 07:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معوّض: اللبناني عاجز عن تقرير مصيره
lebanon 24
24/01/2024 17:14:58 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جورج عدوان: عبثا نحاول الحديث عن موازنات اذا لم نؤمن الإستقرار لوطننا الذي هو بحاجة لحصر قرار السلم والحرب والتفاوض بالدولة اللبنانية بما يخدم مصلحة لبنان فقط
lebanon 24
24/01/2024 17:14:58 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الحرب في لبنان.. إقرأوا ماذا أعلن تقرير إسرائيليّ!
lebanon 24
24/01/2024 17:14:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تقريرٌ أميركي بارز عن لبنان.. هكذا تمّ الحديث عن الحرب!
lebanon 24
24/01/2024 17:14:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:03 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:26 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:14 | 2024-01-24
10:05 | 2024-01-24
09:53 | 2024-01-24
09:09 | 2024-01-24
08:50 | 2024-01-24
08:13 | 2024-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24