النائب راجي السعد: الإنجاز الوحيد هو ما قامت به لجنة المال والموازنة إذ إنّها رقّعت موازنة تشبه كلّ شيء إلّا الموازنة فهي بلا رؤية ولا خطّة ولا أرقام

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