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بلجيكا تقول إنها سترسل فرقاطة إلى البحر الأحمر ضمن المهمة الأوروبية (العربية)

Lebanon 24
24-01-2024 | 09:53
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