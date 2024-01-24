15
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
8
o
النبطية
6
o
زحلة
8
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الخارجيّة الإيطاليّة خلال لقائه ميقاتي: إيطاليا تُساند لبنان في مواقفه وتستمر في المساعدة لبسط التهدئة في الجنوب
Lebanon 24
24-01-2024
|
10:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس ميقاتي خلال لقائه وزير الخارجيّة الإيطاليّة: لبنان يؤيد الحل السلمي في المنطقة ولايطاليا واوروبا دور اساسي في الدفع بهذا الاتجاه
Lebanon 24
الرئيس ميقاتي خلال لقائه وزير الخارجيّة الإيطاليّة: لبنان يؤيد الحل السلمي في المنطقة ولايطاليا واوروبا دور اساسي في الدفع بهذا الاتجاه
25/01/2024 01:06:52
25/01/2024 01:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي استقبل وزير الخارجيّة الإيطاليّة: لبنان يُؤيّد الحلّ السلمي ومع تطبيق القرارات الدولية
Lebanon 24
ميقاتي استقبل وزير الخارجيّة الإيطاليّة: لبنان يُؤيّد الحلّ السلمي ومع تطبيق القرارات الدولية
25/01/2024 01:06:52
25/01/2024 01:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي خلال إتصال مع وزيرة خارجية فرنسا: لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان ومنع إسرائيل من تأزيم الوضع
Lebanon 24
ميقاتي خلال إتصال مع وزيرة خارجية فرنسا: لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان ومنع إسرائيل من تأزيم الوضع
25/01/2024 01:06:52
25/01/2024 01:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أكد خلال لقائه بلينكن التزام دولة قطر مع شركائها في الوساطة لعودة التهدئة في غزة
Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أكد خلال لقائه بلينكن التزام دولة قطر مع شركائها في الوساطة لعودة التهدئة في غزة
25/01/2024 01:06:52
25/01/2024 01:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
استعدوا لـ "دانييلا" العاصفة الثلجية الأولى لهذا العام.. موجات صقيع ستضرب لبنان والثلوج على هذا الارتفاع
Lebanon 24
استعدوا لـ "دانييلا" العاصفة الثلجية الأولى لهذا العام.. موجات صقيع ستضرب لبنان والثلوج على هذا الارتفاع
00:21 | 2024-01-24
24/01/2024 12:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"لابسة كيس نايلون مخزوق".. مُجددا ميريام فارس بإطلالة فاضحة في باريس! (فيديو)
Lebanon 24
"لابسة كيس نايلون مخزوق".. مُجددا ميريام فارس بإطلالة فاضحة في باريس! (فيديو)
01:03 | 2024-01-24
24/01/2024 01:03:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رياح قطبيّة باردة ستضرب لبنان... الأب إيلي خنيصر يكشف بالتفاصيل كيف سيكون طقس الأيّام المقبلة
Lebanon 24
رياح قطبيّة باردة ستضرب لبنان... الأب إيلي خنيصر يكشف بالتفاصيل كيف سيكون طقس الأيّام المقبلة
08:55 | 2024-01-24
24/01/2024 08:55:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أسبوعين أمضتهما في المستشفى... تُوفيت اليوم
Lebanon 24
بعد أسبوعين أمضتهما في المستشفى... تُوفيت اليوم
08:45 | 2024-01-24
24/01/2024 08:45:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"دبكت" في مجلس النواب.. إشكال كبير وهذه تفاصيل ما جرى!
Lebanon 24
"دبكت" في مجلس النواب.. إشكال كبير وهذه تفاصيل ما جرى!
04:15 | 2024-01-24
24/01/2024 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:06 | 2024-01-24
قصف إسرائيلي عنيف على محيط صناعة الوكالة غرب خان يونس جنوب قطاع غزة
18:04 | 2024-01-24
قطر تستنكر تصريحات مسربة لنتنياهو يصف الدوحة بالإشكالية
18:02 | 2024-01-24
محكمة العدل الدولية تعلن الجمعة قرارها بشأن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة
18:00 | 2024-01-24
"سي. إن. إن" عن مسؤول أميركي: لا نعتزم سحب قواتنا من سوريا وهذه القضية ليست قيد النظر
17:43 | 2024-01-24
الاحتلال الإسرائيلي كثّف من غاراته على مناطق عدة في القطاع ولا يزال يحاصر المستشفيات
17:30 | 2024-01-24
حركة حماس: نثمن موقف مصر من تهديدات إسرائيل بشأن محور فيلادلفي
فيديو
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
25/01/2024 01:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
25/01/2024 01:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
25/01/2024 01:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24