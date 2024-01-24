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وزير الخارجيّة الإيطاليّة خلال لقائه ميقاتي: إيطاليا تُساند لبنان في مواقفه وتستمر في المساعدة لبسط التهدئة في الجنوب

Lebanon 24
24-01-2024 | 10:34
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