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ميشال ضاهر من مجلس النواب: أتمنّى أن نرفع عنّا السريّة المصرفية كمسوؤلين لمعرفة مكان الهدر وأدعو لتطبيق اللامركزية الادارية الموسّعة

Lebanon 24
24-01-2024 | 11:08
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