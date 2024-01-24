15
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
8
o
النبطية
6
o
زحلة
8
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
باسيل: هناك عوامل مُفجرة للوضع في لبنان منها ملف النازحين السوريين والأزمة الإقتصادية والحرب في جنوب لبنان فضلاً عن هيكلة الدولة التي تواجه الإنهيار
Lebanon 24
24-01-2024
|
11:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: إسرائيل تقتل وتهدم بينما لدينا هناك أطراف في لبنان تهدم الدولة والدستور
Lebanon 24
باسيل: إسرائيل تقتل وتهدم بينما لدينا هناك أطراف في لبنان تهدم الدولة والدستور
25/01/2024 01:08:37
25/01/2024 01:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: نؤكد على حق لبنان بموارد الغاز ونشدد على ضرورة عودة النازحين السوريين ولا يقولنّ أحد أن النقطة الأخيرة ليس لها علاقة بالصراع مع إسرائيل
Lebanon 24
باسيل: نؤكد على حق لبنان بموارد الغاز ونشدد على ضرورة عودة النازحين السوريين ولا يقولنّ أحد أن النقطة الأخيرة ليس لها علاقة بالصراع مع إسرائيل
25/01/2024 01:08:37
25/01/2024 01:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: هناك مخالفات بالجملة تحصل ومجلس شورى الدولة "مُتفرج" ولا يُصدر أحكاماً تواجه تلك التجاوزات
Lebanon 24
باسيل: هناك مخالفات بالجملة تحصل ومجلس شورى الدولة "مُتفرج" ولا يُصدر أحكاماً تواجه تلك التجاوزات
25/01/2024 01:08:37
25/01/2024 01:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: عدم وجود رئيس للجمهورية هو ليس جريمة بحق المسيحيين فقط بل بحق كل اللبنانيين وبحق فكرة الدولة وما من وطن يُبنى بالتسلط والقهر
Lebanon 24
باسيل: عدم وجود رئيس للجمهورية هو ليس جريمة بحق المسيحيين فقط بل بحق كل اللبنانيين وبحق فكرة الدولة وما من وطن يُبنى بالتسلط والقهر
25/01/2024 01:08:37
25/01/2024 01:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
استعدوا لـ "دانييلا" العاصفة الثلجية الأولى لهذا العام.. موجات صقيع ستضرب لبنان والثلوج على هذا الارتفاع
Lebanon 24
استعدوا لـ "دانييلا" العاصفة الثلجية الأولى لهذا العام.. موجات صقيع ستضرب لبنان والثلوج على هذا الارتفاع
00:21 | 2024-01-24
24/01/2024 12:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"لابسة كيس نايلون مخزوق".. مُجددا ميريام فارس بإطلالة فاضحة في باريس! (فيديو)
Lebanon 24
"لابسة كيس نايلون مخزوق".. مُجددا ميريام فارس بإطلالة فاضحة في باريس! (فيديو)
01:03 | 2024-01-24
24/01/2024 01:03:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رياح قطبيّة باردة ستضرب لبنان... الأب إيلي خنيصر يكشف بالتفاصيل كيف سيكون طقس الأيّام المقبلة
Lebanon 24
رياح قطبيّة باردة ستضرب لبنان... الأب إيلي خنيصر يكشف بالتفاصيل كيف سيكون طقس الأيّام المقبلة
08:55 | 2024-01-24
24/01/2024 08:55:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أسبوعين أمضتهما في المستشفى... تُوفيت اليوم
Lebanon 24
بعد أسبوعين أمضتهما في المستشفى... تُوفيت اليوم
08:45 | 2024-01-24
24/01/2024 08:45:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"دبكت" في مجلس النواب.. إشكال كبير وهذه تفاصيل ما جرى!
Lebanon 24
"دبكت" في مجلس النواب.. إشكال كبير وهذه تفاصيل ما جرى!
04:15 | 2024-01-24
24/01/2024 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:06 | 2024-01-24
قصف إسرائيلي عنيف على محيط صناعة الوكالة غرب خان يونس جنوب قطاع غزة
18:04 | 2024-01-24
قطر تستنكر تصريحات مسربة لنتنياهو يصف الدوحة بالإشكالية
18:02 | 2024-01-24
محكمة العدل الدولية تعلن الجمعة قرارها بشأن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة
18:00 | 2024-01-24
"سي. إن. إن" عن مسؤول أميركي: لا نعتزم سحب قواتنا من سوريا وهذه القضية ليست قيد النظر
17:43 | 2024-01-24
الاحتلال الإسرائيلي كثّف من غاراته على مناطق عدة في القطاع ولا يزال يحاصر المستشفيات
17:30 | 2024-01-24
حركة حماس: نثمن موقف مصر من تهديدات إسرائيل بشأن محور فيلادلفي
فيديو
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
25/01/2024 01:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
25/01/2024 01:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
25/01/2024 01:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24