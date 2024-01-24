Advertisement

أخبار عاجلة

باسيل: إسرائيل تقتل وتهدم بينما لدينا هناك أطراف في لبنان تهدم الدولة والدستور

Lebanon 24
24-01-2024 | 11:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: هناك عوامل مُفجرة للوضع في لبنان منها ملف النازحين السوريين والأزمة الإقتصادية والحرب في جنوب لبنان فضلاً عن هيكلة الدولة التي تواجه الإنهيار
lebanon 24
25/01/2024 01:08:55 Lebanon 24 Lebanon 24
منيمنة: ما يراه اللبنانيون هو مصارف "زومبي" تراكم الارباح بينما المواطن لا يستطيع الوصول لوديعته وقطاع عام متهالك وهذا مسار ضرب الدولة وتحليلها
lebanon 24
25/01/2024 01:08:55 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: هناك مخالفات بالجملة تحصل ومجلس شورى الدولة "مُتفرج" ولا يُصدر أحكاماً تواجه تلك التجاوزات
lebanon 24
25/01/2024 01:08:55 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: عدم وجود رئيس للجمهورية هو ليس جريمة بحق المسيحيين فقط بل بحق كل اللبنانيين وبحق فكرة الدولة وما من وطن يُبنى بالتسلط والقهر
lebanon 24
25/01/2024 01:08:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:03 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:06 | 2024-01-24
18:04 | 2024-01-24
18:02 | 2024-01-24
18:00 | 2024-01-24
17:43 | 2024-01-24
17:30 | 2024-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24