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رئيسي: يجب قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع اسرائيل لوقف جرائمها في غزة

Lebanon 24
24-01-2024 | 11:30
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