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الرئيس الإيراني: فلسطين هي التي انتصرت لا إسرائيل بعد أكثر من 100 يوم من الحرب

Lebanon 24
24-01-2024 | 11:33
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