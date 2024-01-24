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باسيل: مخالفات حكومة تصريف الأعمال "بالجملة" وتريد التعيين في الفئة الأولى من دون حتى توقيع الوزير المعني وتبدأ برئيس الأركان لتصل الى غيره من التعيينات

Lebanon 24
24-01-2024 | 11:38
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