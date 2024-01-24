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باسيل: الموازنة ستُبت خلال يومين كما أقرتها لجنة المال وصحيح أنه تم تصحيحها إلا أننا لا يجب أن نقبل بموازنات غير إصلاحية بعد الآن

Lebanon 24
24-01-2024 | 11:46
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