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غادة أيوب من البرلمان: انتهى العهد ولكن بوجود هذه السلطة حصلت أسوأ جرائم العصر وفريق قرّر اتخاذ قرار الحرب لأنه لا يعترف بوجود الدولة

Lebanon 24
24-01-2024 | 12:05
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