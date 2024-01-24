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أيوب: لا يمكن للدولة الاستمرار بلا قطع حساب واتمنى أن تفتح ابوب مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
24-01-2024 | 12:10
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بو صعب: صحيح أن الدستور لا يفرض علينا الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية إلا أنه يجب تحكيم العقل وخوفي أن يصبح هذا المجلس شاهد زور
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25/01/2024 01:12:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس المذهبي برئاسة شيخ العقل: لانتخاب رئيس للجمهورية
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25/01/2024 01:12:17 Lebanon 24 Lebanon 24
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25/01/2024 01:12:17 Lebanon 24 Lebanon 24
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