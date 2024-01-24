Advertisement

أخبار عاجلة

حواط: البلديات تحلّ بدل الادارات والوزارات بامكانيات شبه معدومة وهذه الموازنة تحد امكانيات البلديات ما يعتبر جريمة بحق الشعب اللبناني

Lebanon 24
24-01-2024 | 12:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عطية: الموازنة التي قمنا بها جيدة ولكنها لا تكفي فنحن لم نستعد أموال الشعب اللبناني ولم نضع خطة استثمار
lebanon 24
25/01/2024 01:12:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد رفض ميقاتي "أن يعتبرنا البعض مشاريع أوطان بديلة".. "التيار" ينظم غداً منتدى البلديات عن النزوح السوري
lebanon 24
25/01/2024 01:12:54 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: عدم وجود رئيس للجمهورية هو ليس جريمة بحق المسيحيين فقط بل بحق كل اللبنانيين وبحق فكرة الدولة وما من وطن يُبنى بالتسلط والقهر
lebanon 24
25/01/2024 01:12:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: من الصعب الخروج من الشعبوية والدخول على مصلحة المواطنين فلو لم نناقش هذه الموازنة لكنا عدنا الى موازنة 2022
lebanon 24
25/01/2024 01:12:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:03 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:10 | 2024-01-24
18:06 | 2024-01-24
18:04 | 2024-01-24
18:02 | 2024-01-24
18:00 | 2024-01-24
17:43 | 2024-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24