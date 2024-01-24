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عطية: الموازنة التي قمنا بها جيدة ولكنها لا تكفي فنحن لم نستعد أموال الشعب اللبناني ولم نضع خطة استثمار

Lebanon 24
24-01-2024 | 12:29
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