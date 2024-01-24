افرام: الانهيار الحاصل يجب أن يكون فرصة لوضع عرف جديد في البلد وما تعلمناه هو انه يجب وضع رؤية لـ5 سنوات كما يجب التفكير بكيفية أن تكون المؤسسات غير عرضة للتجاذبات السياسية

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