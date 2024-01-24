رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: مررنا بأزمات كبيرة جداً والحكومة أوقفت الانهيار وبدأنا مرحلة التعافي ونتمنى أن تتطوّر بمساعدة النواب وأحترم كل الآراء رغم بعض التحامل

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