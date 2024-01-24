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منيمنة: أكثر من 100 الف نازح جنوباً والعدو يزداد وحشية وما زال جنوبنا يئنّ ويدفع الاثمان والسؤال هل استطعنا حماية لبنان بالسياسات الردعية المعتمدة

Lebanon 24
24-01-2024 | 13:38
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