أديب عبد المسيح من البرلمان: هذه موازنة "يا شحّار ويا مشحّر" والخطة الاقتصادية بحاجة لتعديل كي تشمل الاملاك البحرية وموضوع "صيرفة" وتأثير حرب غزة على لبنان

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